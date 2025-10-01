Apple признала iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3 винтажными | The GEEK
close
Новости

Apple признала iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3 винтажными

Продажи устройств были официально прекращены в 2020 году.

Apple обновила список винтажных гаджетов, включив в него iPhone 11 Pro Max и Apple Watch Series 3. Они официально перестали продаваться в 2020 году. При этом базовый iPhone 11 и iPhone 11 Pro пока в список винтажных и устаревших не входят.

Согласно политике Apple, устройства получают статус винтажных спустя пять лет после окончания продаж. Такие девайсы могут быть отремонтированы, но только при наличии необходимых запчастей. Еще через два года устройства попадут в категорию устаревших и перестанут обслуживаться в сервисах компании.

Напомним, iPhone 11 Pro Max вышел в 2019 году и стал первым смартфоном Apple с приставкой Pro Max в названии. Но несмотря на «винтажность», смартфон поддерживает актуальную iOS 26. Apple Watch Series 3 дебютировали еще в 2017 году и продавались так долго, что более новые Watch Series 4 стали винтажными раньше.

id·211682·20251001_1207
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Nothing Phone (4a) Pro засветился в базе IMEI
Продажи Xiaomi 17 оказались хуже ожиданий — аналитики фиксируют падение спроса
Ударопрочный HONOR X7d с батареей 6500 мАч вышел в России по цене от 17 999 рублей
Вышли iOS 18.7.1 и iPadOS 18.7.1
Apple выпустила iOS 26.0.1
Realme 15 Pro получит лимитку по «Игре престолов»
Realme GT 8 Pro получит сменный блок камер
Серия Nubia Red Magic 11 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5 получила дату выхода
iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковое время работы в тесте автономности
Все характеристики OPPO Find X9 утекли в сеть перед анонсом
Линейка Xiaomi 17 установила рекорд продаж в Китае через 5 минут после старта
Марк Гурман: бюджетный iPhone 17e будет сильно отличаться от базового iPhone 17
Apple готовится к массовому производству MacBook Pro М5 и MacBook Air M5
Apple готовит к выходу iOS 26.0.1
Apple выпустила наушники Beats Solo Buds, Studio Pro и Solo 4 в эксклюзивных цветах
Ультратонкий iPhone Air не пользуется популярностью у россиян
Apple перестала подписывать iOS 18.6.2 — откатиться с iOS 26 больше нельзя
Apple готовит первый MacBook Pro с сенсорным экраном 

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры