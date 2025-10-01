Apple признала iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3 винтажными

Apple обновила список винтажных гаджетов, включив в него iPhone 11 Pro Max и Apple Watch Series 3. Они официально перестали продаваться в 2020 году. При этом базовый iPhone 11 и iPhone 11 Pro пока в список винтажных и устаревших не входят.

Согласно политике Apple, устройства получают статус винтажных спустя пять лет после окончания продаж. Такие девайсы могут быть отремонтированы, но только при наличии необходимых запчастей. Еще через два года устройства попадут в категорию устаревших и перестанут обслуживаться в сервисах компании.

Напомним, iPhone 11 Pro Max вышел в 2019 году и стал первым смартфоном Apple с приставкой Pro Max в названии. Но несмотря на «винтажность», смартфон поддерживает актуальную iOS 26. Apple Watch Series 3 дебютировали еще в 2017 году и продавались так долго, что более новые Watch Series 4 стали винтажными раньше.