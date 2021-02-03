На рынок вернулись снятые с производства iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

Компания Apple запустила в США продажи восстановленных смартфонов линейки iPhone 11. Речь идёт о моделях iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Они получили новые корпуса, батареи и так далее, а также стандартную гарантию на год. При этом стоят они дешевле.

Отмечается, что на iPhone 11 можно сэкономить 100-170 долларов, на iPhone 11 Pro и 11 Pro Max — 150-170. При этом их продают даже в официальном магазине — именно восстановленные.

Не исключено, что аналогичные решения появятся и в других странах, хотя пока неясно, когда именно этого стоит ожидать.