Samsung Galaxy S20: официальная дата презентации

В начале февраля Samsung представит флагманские смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Информация об этом появилась на попавшим в сеть тизере Samsung Unpacked.

Сам ролик был опубликован инсайдером XDA Developers. На видео отчетливо видна дата презентации – 11 февраля 2020 года. Поэтому продажи новых устройств могут начаться уже в феврале.

Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020

По предварительным данным Samsung выпустит четыре смартфона. Кроме того, ожидается появление гибкого Galaxy Fold 2. Также компания представит новую версию беспроводных наушников Galaxy Buds.

Интересно, но сегодня Samsung выпустила две бюджетные модели Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite. По сути, смартфоны отличаются только наличием/отсутствием стилуса и разрешением камер.