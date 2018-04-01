Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite

Samsung представила две бюджетные модели Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite. По сути, смартфоны отличаются только наличием/отсутствием стилуса и разрешением камер.

Характеристики Galaxy Note10 Lite:

Дисплей: 6,7 дюйма, Full HD+, Super AMOLED

Процессор: Exynos 9810

Память: 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной

Камера: 12+12+12 Мп основная и 32 Мп фронтальная

Аккумулятор: 4500 мАч

Габариты: 163,7×76,1×8,7 мм

Вес: 199 г

Galaxy Note10 Lite идет в комплекте с фирменным стилусом S Pen. Он поддерживает все функции базового Note10 — умеет рисовать с разными степенями нажатия, распознает жесты, делает снимки с помощью нажатия на клавишу и прочее. Также у стилуса есть поддержка Bluetooth Low-Energy.

Характеристики Galaxy S10 Lite:

Дисплей: 6,7 дюйма, Full HD+, Super AMOLED Plus

Процессор: Snapdragon 855

Память: 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной

Камера: 48+12+5 Мп основная и 32 Мп фронтальная

Аккумулятор: 4500 мАч

Габариты: 162,5×75,6×8,1 мм

Вес: 186 г

Стоимость Galaxy S10 Lite удалось снизить за счет пластикового корпуса и старого процессора Snapdragon 855.

Производитель выпустил новинки, назвав их бюджетными. Но такими они являются только в рамках этих линеек. Российский ценник Note10 Lite составляет 39 990 рублей, а флагман S10 Lite обойдется в 44 990 рублей. Смартфоны должны появится в России в середине января.