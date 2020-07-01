Samsung Galaxy S20 Lite может быть топовым решением за свои деньги

Известный инсайдер @UniverseIce опубликовал новые данные о будущем смартфоне Galaxy S20 Lite, который также известен под названием Galaxy S20 Fan Edition. Если эти данные верны, то новинка может получить топовый процессор Snapdragon 865, экран с частотой 120 Гц с вырезом под камеру диаметром 3,3 мм, а также защиту от воды по стандарту IP68.

Galaxy Fan Edition

Snap865、120Hz、3.3mm Hole

IP68、Price nice 、Q4 — Ice universe (@UniverseIce) July 16, 2020

Кроме того, источник заявляет о «хорошей цене» для новинки. Пока неясно, насколько высокой (или низкой) она будет, однако если это всё же правда, то компания вполне может выпустить свой бюджетный флагман, который станет конкурентом решениям китайских фирм.

Как ожидается, релиз состоится в конце года, точнее — в четвёртом квартале. Его полные спецификации не сообщаются, однако ранее в бенчмарке Geekbench появилось упоминание не анонсированной модели с индексом SM-G781B, которая, как и предполагается, является Galaxy S20. Судя по утечке, новинка получит 6 ГБ ОЗУ и операционную систему Android 10.

Другие показатели можно лишь предположить. Скорее всего, там будет 64/128 ГБ постоянной памяти, «многоглазая» камера и AMOLED-экран. Также не стоит исключать появления ёмкого аккумулятора.

Разумеется, это пока неофициальные данные, но Ice universe уже зарекомендовал себя надёжным источником. Он ранее спрогнозировал анонс сенсора изображения Samsung ISOCELL GN1, который показали через несколько дней.