Samsung Galaxy M42 — большой аккумулятор, экран на 90 Гц и 5G

Скоро в Европе ожидается новый смартфон Samsung Galaxy M42. Он уже появился в базе данных Wi-Fi Alliance и относится к «долгоиграющим» смартфонам. Он там фигурирует под модельным номером SM-M426B.

Отметим, что новинка получит экран AMOLED с частотой 90 Гц, поддержку сетей 5G и аккумулятор ёмкостью 6000 мА•ч с быстрой зарядкой. Пока не сообщается, какой у новинки будет объём памяти. Зато известно, что смартфон получит Android 11 с оболочкой One UI, а также модуль основной камеры с главным сенсором на 64 МП. Фронтальная камера будет 32-мегаписельной. Процессор же будет — Snapdragon 690 с 8 ядрами в конфигурации 2+6. Мощные ядра Cortex-A77 будут работать на частоте 2 ГГц, а энегоэффективные Cortex-A55 — на 1,7 ГГц.

Пока что не сообщается о дате выхода и других спецификациях новинки. Неизвестны также цена, цвета корпуса и так далее. Но, похоже, устройство будет довольно неплохим.