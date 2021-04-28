Представлен смартфон Samsung Galaxy M42 с ёмкой батареей и 5G

Компания Samsung официально презентовала первый среднеуровневый смартфон с поддержкой 5G. Это модель M42, которая получила довольно интересные спецификации.

Новинка основана на процессоре Snapdragon 750G с графикой Adreno 619, имеет 6/8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 128 ГБ постоянной памяти UFS 2.1. Есть поддержка карты памяти до 1 ТБ. В качестве дисплея применяется матрица Super AMOLED Infinity-U с разрешением HD+ и диагональю 6,6 дюйма.

Основная камера использует модули на 48 + 8 + 5 + 5 МП. Фронтальная — 20 МП. Есть батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт. Интерфейсы включают в себя Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, разъём USB Type-C и модуль NFC.

Пока что новинка появится в Индии по цене в 22-24 тысячи рублей по курсу.