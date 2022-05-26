Бюджетный Samsung Galaxy A23 5G выйдет в Европе

Европейская версия Samsung Galaxy A23 с приставкой «5G» всё-таки выйдет. Об этом сообщает зарубежное издание GalaxyClub, но не раскрывает технических данных.

В марте этого года был представлен Galaxy A23 с поддержкой 4G, который так и не дошел до европейского рынка. Смартфон получил 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 720p, чипсет Snapdragon 680, основную камеру на 50 Мп и аккумулятор ёмкость 5000 мАч. Вполне вероятно, что европейская версия будет обладать схожими характеристиками, но основное отличие будет в процессоре и поддержке сетей пятого поколения 5G.

На старте стоимость Samsung Galaxy A23 4G начиналась от $220 (около 13 тысяч рублей). Сроки запуска в Европе не сообщаются.

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