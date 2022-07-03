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Samsung может выпустить доступный смартфон со складным дисплеем

Samsung может выпустить доступный смартфон со складный дисплеем. Устройство будет частью линейки Galaxy A.

Сообщается, что убрав премиальные функции, компания сможет удешевить производство. Например, исключат ультратонкое стекло и подэкранную камеру, которые есть в Galaxy Z Fold.

Предполагается, что стоимость такого устройства составит около 1 млн вон ~ $771. Представить доступный и гибкий смартфон Samsung Galaxy A могут в 2024 и 2025 году.

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Источник:
Etnews

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