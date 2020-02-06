Samsung блокирует “серые” телевизоры россиян

Несколько лет назад производители смартфонов выпускали залоченные смартфоны для каждого региона, но с тех пор прошло много времени и компании решили отказаться от данной идеи. Но Samsung такой политики не придерживается и начала блокировать смарт-функции в своих телевизорах.

Владельцы телевизоров от Samsung в России, Белоруссии, Украины и Молдавии начали жаловаться на блокировку смарт-функций в устройстве. Блокировку получили телевизоры, которые были куплены не у официальных местных ритейлеров или у серого продавца.

Пишет Eugene Gultyaev на vc.ru

Саму компанию такие действия ни разу не смутили. Она посоветовала таким пользователям приобретать телевизоры только у официальных рессейлеров, чтобы получать официальную поддержку. Также Samsung сослались, что такие устройства были изготовлены для других регионов и не соответствуют техническим требованиям региона фактического нахождения.

Оказалось, что все это новая политика Samsung по борьбе с “серыми” телевизорами, которые были куплены за пределами страны. Достаточно интересный шаг, если учесть, что покупатели пользуются оригинальной техникой, а не какой-либо подделкой.

Пользователи быстро решили проблему и изменили настройки в сервисном меню. Чтобы продолжать пользоваться всеми функциями телевизора, достаточно поменять домашний регион. Samsung, опять же, не советует так делать. Но, похоже, пользователи больше не спрашивали советов южнокорейского производителя.

Тем временем в YouTube появились десятки инструкция для разблокировки устройств.