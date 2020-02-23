Samsung готовит наушники в форме фасоли
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Новости

Samsung готовит наушники в форме фасоли

Samsung готовит конкурента беспроводным наушникам AirPods Pro. Речь идёт о новой версии Galaxy Buds, которые получат нестандартный внешний вид и актуальный функционал.

На опубликованных изображениях видно дизайн – это небольшие вкладыши, которые напоминают фасоль. Ранее, Samsung зарегистрировала торговое название «Bean», что в переводе означает «боб» или «фасоль».

  • Samsung Galaxy Buds 2020

Наушники будут иметь несколько микрофонов, а также систему активного шумоподавления. В общем всё похожее, что сейчас есть в AirPods Pro.

  • Galaxy Buds

Анонс новых наушников Samsung Galaxy Buds должен состоятся в августе – одновременно с выходом Galaxy Note 20.

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