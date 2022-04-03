Представлен Samsung Galaxy M33 5G с огромной батареей

Samsung представила среднебюджетный Galaxy M33 5G. Из наиболее примечательного у смартфона можно выделить огромную батарею на 6000 мАч.

Новинка получила 6,6-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Galaxy M33 5G работает на 5-нм чипсете Samsung Exynos 1280, есть вариации с 6/8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Как и писали выше, емкость батареи составляет 6000 мАч, есть поддержка быстрой 25-ваттной зарядки.

Основная камера смартфона получила 4 датчика: главный на 50 Мп, сверхширокоугольный на 5 Мп, макро и датчик глубины по 2 Мп. Фронтальная камера — 8 Мп.

Сканер отпечатков пальцев разместили в кнопке питания.

Стоимость Samsung Galaxy M33 5G с 6/128 Гб составляет $235; за версию с 8/128 Гб памяти придется отдать $265. Смартфон поступит в продажу 8 апреля.

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