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Новости

Смартфон Samsung Galaxy A42 5G получит аккумулятор на 4860 мА·ч

Сетевые источники опубликовали свежие данные о новом смартфоне Samsung Galaxy A42, который, как ожидается, станет самым дешёвым в портфеле компании с поддержкой сетей пятого поколения.

По данным ресурса GSM Arena, новинку оснастят аккумулятором ёмкостью 4860 мА·ч. Другие спецификации включают в себя процессор Qualcomm Snapdragon 765G с графикой Ardeno 620, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ постоянной памяти, AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма, а также три варианта цвета корпуса: серый, чёрный и белый.

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Важно отметить, что новинка получит карту памяти, что сделает её неплохой альтернативой субфлагманам Xiaomi, которые не поддерживают microSD.

Помимо этого, говорится о тройной основной камере: 48 + 8 + 5 МП, а также о модуле на 32 МП во фронтальной камере. Также утверждается, что новинка будет оснащена экранным сканером отпечатка.

Предполагаемая цена составляет 440 долларов, хотя это лишь предварительные данные. Сроки выхода новинки на рынок не уточняются.

Также отметим, что наличие модема 5G на сегодня является приятной опцией, а не жизненной необходимостью. Ведь много где ещё нет даже полноценного LTE.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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