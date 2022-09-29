Sackboy: A Big Adventure выйдет на ПК в октябре

Некогда эксклюзив для консолей PlayStation обретёт новую жизнь с рядом улучшений и порадует игроков на ПК.

Латиноамериканский YouTube-канал PlayStation случайно опубликовал трейлер игры Sackboy для ПК. На главном канале трейлера нет.

Судя по трейлеру, в ПК-версии Sackboy: A Big Adventure будет поддержка 4K при 120 FPS, формата разрешения 21:9, NVIDIA DLSS и VRR.

Слухи о порте Sackboy: A Big Adventure появились уже давно. Первые утечки были замечены в базе данных Steam.

Выход Sackboy: A Big Adventure на ПК состоится 27 октября. Игра будет доступна в Steam и Epic Games Store

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