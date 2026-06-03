Microsoft представила мини-ПК Surface Dev Box на чипе Nvidia RTX Spark | The GEEK
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Microsoft представила мини-ПК Surface Dev Box на чипе Nvidia RTX Spark

ПК должен запускать крупные ИИ-модели локально без обращения к облачным сервисам.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:07
Microsoft представила мини-ПК Surface Dev Box на чипе Nvidia RTX Spark

Microsoft показала мини-ПК Surface RTX Spark Dev Box на базе нового чипа Nvidia RTX Spark. Устройство представили на конференции Build 2026.

Компьютер выполнен в алюминиевом корпусе и внешне напоминает верхнюю часть Xbox Series X. Microsoft позиционирует новинку как рабочую станцию для разработчиков, которым нужно локально запускать и тестировать ИИ-модели.

Surface RTX Spark Dev Box получил чип Nvidia RTX Spark, объединяющий Arm-процессор и графику семейства Blackwell. Также заявлены 128 ГБ унифицированной памяти.

surface-dev-box-nvidia-rtx-spark_2

По словам Microsoft, устройство сможет работать с ИИ-моделями размером до 120 млрд параметров и контекстом до 1 млн токенов. Такой сценарий позволяет запускать часть задач локально, не оплачивая вычисления в облаке.

Мини-ПК будет поставляться с Windows 11 Pro, Visual Studio Code, GitHub Copilot и другими инструментами для разработки.

Видео

Точные характеристики и цену Surface RTX Spark Dev Box компания пока не раскрыла. Продажи в США должны начаться до конца 2026 года.

Nvidia представила RTX Spark на Computex в начале июня 2026 года. Платформа сочетает CPU на архитектуре Arm и GPU Blackwell. По данным компании, графическая часть сопоставима с мобильной RTX 5070.

Кроме Microsoft, устройства на RTX Spark готовят Dell, HP, Lenovo, Asus и MSI.

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