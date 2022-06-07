Сравнение роботов-пылесосов Roborock: Q7 vs Q7 Max

Недавно к нам на обзор попал робот-пылесос Roborock S7 MaxV — топовая версия в своей категории. Однако, у этого же производителя вышла новая более доступная линейка — Roborock Q7 и Q7 Max.

Q7 (белый) и Q7 Max (черный)

Для тех, кто незнаком с брендом Roborock, сразу расскажем немного про него. Это суббренд Xiaomi, который специализируется на роботах-пылесосах. Без преувеличения, устройства флагманские и практически не имеют аналогов и конкурентов. С каждым годом и новой линейкой Roborock умудряются добавлять новые фишки и функции, что даже самому придирчивому пользователю становится трудно воздержаться от покупки. Суть их роботов-пылесосов проста: минимум усилий от пользователя, максимум пользы от гаджета. И ведь, действительно, работает.

У Roborock есть как флагманская серия, например Roborock S7 MaxV, так и совершенно новая — Roborock Q7 и Q7 Max. Последние, более доступные модели, но с отличным функционалом для качественной уборки. Не забываем, что Roborock – премиум-класс среди роботов-пылесосов.

Комплектация Q7+

Всего в новой серии есть по два устройства Q7 и Q7 Max: со станцией для очистки пылесборника и без нее. Различать их просто: те, у которых в названии присутствует приставка «+», идут в комплекте со станцией. Оба продаются в двух цветах – белом и черном.

Итак, предлагаем разобраться в сходствах и различиях.

Перейдем к главному

Обе версии Q7 и Q7 Max подходят для обычной сухой и влажной уборок, а также без проблем справятся с ковровым покрытием — при подъезде гаджеты будут автоматически наращивать мощность.

Чтобы определиться с выбором, стоит обратить внимание на максимальную мощность всасывания пылесосов. У Roborock Q7 этот показатель достигает 2700 Па, что вполне хватит на обычную уборку на малой и средней мощностях. Но если у вас множество ковровых и подобных покрытий, то лучше выбирать Roborock Q7 Max с показателем всасывания 4200 Па — мощнее него только флагманский Roborock S7 MaxV с его рекордными 5100 Па.

Обе модели обладают особой модернизированной щёткой из силикона, пришедшей на замену стандартных щетинок, которые любят накручивать на себя волосы, нитки и прочий мусор. Раньше она была доступна только флагманам, но теперь есть в Q7 и Q7 Max. Это заметно упрощает жизнь, ведь чистить обычные щетки приходилось каждый раз с ножницами в руках.

С влажной уборкой справятся обе линейки. У них есть салфетки, которые смачиваются из встроенного блока. Roborock Q7 получил бак для воды и отдельный пылесборник. В старшем варианте Roborock Q7 Max уже двойной контейнер, который совмещает в себе пылесборник и резервуар для воды, что впервые встречается в моделях Roborock.

Q7 (белый) / Q7 Max (черный)

Баки для пыли и воды тоже отличаются объемами. Пылесборник Roborock Q7 рассчитан на 750 мл, а резервуар с водой на 180 мл. Это не так мало как кажется, производитель обещает уборку до 150 кв метров. В свою очередь, в Q7 Max практически в два раза больше вмещается воды — 350 мл, в пылесборник наоборот меньше — 470 мл. Здесь можно рассчитывать на 240 кв метров чистоты.

Бак Q7 (слева) и бак Q7 Max (справа)

Влажная уборка в двух версия происходит с регулировкой подачи воды на микрофибру, а постоянное давление швабры составляет 300 г. В отличие от базового Roborock Q7, старшая модель Roborock Q7 Max предусматривает регулировку 30 уровней расхода воды.

Также в двух роботах есть удобная функция в виде защиты кнопки отключения от случайного нажатия. Например, питомец не сможет выключить пылесос случайно наступив на него или как-либо физически воздействовать на кнопку.

Отличий во встроенном аккумуляторе нет, оба робота оснащаются батареей на 5200 мАч и способны проработать до 3 часов, а время полной зарядки на станции составляет около 5,5 часов.

Приложение

Управлять пылесосами Roborock Q7 и Roborock Q7 Max можно через фирменное приложение Roborock или MiHome от Xiaomi, а также при помощи голосовых команд. При первой уборке оба пылесоса проведут сканирование помещения и создадут его 3D-карту при помощи встроенных лидаров PreciSense Precision, запоминая каждый предмет мебели и препятствия. Даже если у вас дома несколько этажей, устройство составит и запомнит карту каждого. Всего поддерживается до четырёх уровней, пользователю нужно будет только поднимать робота между ними.

В приложении можно установить таймер, отметить зоны уборки и запретные места. Даже если не сделать последнего, робот притормозит при виде любого препятствия и просто объедет его.

Еще одним классным бонусом является то, что в зависимости от комнаты можно выбирать режим уборки: на кухне провести более интенсивную уборку, а в спальне «тихую». Или ориентироваться по покрытиям. В комнатах, где пол требует бережного обращения, снижать мощность всасывания и проводить влажную уборку, а с ковровым покрытием увеличивать.

Кстати, в приложении есть поддержка голосового помощника, в том числе Алисы. Так что включать, управлять и выключать гаджет можно с их помощью.

Почему станция это круто

Если в стандартном варианте Roborock Q7 нам предлагается только с базой для зарядки, то в комплектации «Plus» есть база самоочистки и она заслуживает отдельного внимания. Сама она выглядит вполне презентабельно, как и пылесос, выполнена из качественного и приятного наощупь пластика. Но главное кроется внутри.

Начнем с того, что когда блок робота-пылесоса заполняется, он едет на станцию и подключается к ней. Станция вытягивает из робота мусор и помещает его в контейнер с пылесборником. Установленного мешка хватит на месяц-полтора точно, в нем 2,5 литра. Пыль из него не высыпается, крышка плотно закрыта. Однако, маленькую крышку внутри пылесоса нужно не забывать снимать — именно через это отверстие вытягивается пыль и мусор.

Также, если заряд пылесоса заканчивается, он автоматически возвращается на станцию, подзаряжается и продолжает уборку с того места где закончил. Встроенные лидары и автоматическое создание 3D-карты, позволяют пылесосам Roborock без проблем добираться до базы, а не бесконечно тыкаться в стенку в ожидании хозяина, чем особенно грешат обычные роботы-пылесосы.

Какой робот-пылесос Roborock выбрать

Тут мы подошли к итогам и решению, какую модель выбрать для себя. Объединяют модели автономное время работы в 3 часа, силиконовые щетки, а также лидары для построения точных маршрутов и создания 3D-карт помещений.

Базовый Roborock Q7 стоит купить, если хотите сэкономить и у вас мало ковровых покрытий. Его мощности в 2700 Па хватит для всех базовых задач на площади до 150 кв.м.

Если у вас множество ковровых покрытий, то тут потребуется более серьёзная сила всасывания, которой обладает Roborock Q7 Max. Его мощность в 4200 Па позволит без проблем убирать шерсть за питомцами и мелкие частички из напольных ковров. Но именно эту модель лучше покупать в комплектации «Plus» со станцией, которая будет автоматически производить очистку контейнера.

Обе модели предлагают премиальное качество, уникальные функции и удобное приложение для управления. Если вы хотите ещё больше, то присмотритесь к самой флагманской модели производителя Roborock S7 MaxV в нашем отдельном обзоре.

Ниже приведены основные отличия моделей. Дальше выбор за вами.

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Roborock Q7 Мощность всасывания: 2700 Па

Объём пылесборника: 750 Мл

Объём резервуара с водой: 180 мл

Площадь уборки: 150 кв.м Купить в Lamobile Roborock Q7 Max Мощность всасывания: 4200 Па

Объём пылесборника: 470 Мл

Объём резервуара с водой: 350 мл

Площадь уборки: 240 кв.м Купить в Lamobile

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