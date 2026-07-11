«2ГИС» начал показывать наличие бензина и очереди на АЗС
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«2ГИС» начал показывать наличие бензина и очереди на АЗС

Есть информация о топливе, очередях и ограничениях на АЗС.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:09
«2ГИС» начал показывать наличие бензина и очереди на АЗС

Пользователи «2ГИС» теперь могут заранее проверить наличие нужного топлива, цены, очереди и ограничения на более чем 29 тысячах российских заправок. Новая карта уже доступна в мобильном приложении и веб-версии сервиса.

АЗС с актуальной информацией выделяются прямо на карте. В карточке станции можно посмотреть доступные виды топлива, цены, лимиты на заправку, возможность наполнить канистру и наличие очереди. До выбранной заправки также можно сразу построить маршрут.

Информация формируется на основе нескольких источников. «2ГИС» использует обезличенные данные «Сбера» о покупках топлива, а также сообщения пользователей о ситуации на конкретных АЗС. В дальнейшем компания планирует подключать дополнительные источники и точнее обновлять статусы станций.

Собственные карты наличия бензина ранее запустили «Сбер», «Т-Банк» и «Яндекс». 10 июля аналогичный сервис представил «Альфа-Банк».

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