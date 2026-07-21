HONOR представила в России защищённый смартфон X7e с аккумулятором 7000 мА·ч
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HONOR представила в России защищённый смартфон X7e с аккумулятором 7000 мА·ч

Смартфон с ударопрочным корпусом.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:03
HONOR представила в России защищённый смартфон X7e с аккумулятором 7000 мА·ч

HONOR объявила о старте продаж смартфона X7e в России. Новинка получила батарею на 7000 мА·ч, быструю зарядку 45 Вт и защиту корпуса от повреждений.

Смартфон оснащён защитой SGS 5 звёзд от падений и стандартом IP64 от воды и пыли. Производитель заявляет до двух дней автономной работы или до 31,7 часа воспроизведения видео.

HONOR X7e получил 6,61-дюймовый экран с частотой 120 Гц, процессор MediaTek Helio G81 Ultra, до 256 ГБ памяти и основную камеру на 50 Мп. Также предусмотрена отдельная ИИ-кнопка для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта.

В России смартфон доступен в версиях 6/128 ГБ и 6/256 ГБ. Стоимость составляет 17 990 и 24 990 рублей, но на старте продаж действуют цены 16 990 и 19 990 рублей соответственно.

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