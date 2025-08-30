Apple Watch больше не самые популярные смарт-часы в мире: HUAWEI возглавила рынок

HUAWEI впервые обошла Apple по мировым продажам смарт-часов — 21% против 17% соответственно. Об этом сообщает исследовательская компания Counterpoint Research.

Во втором квартале 2025 года продажи HUAWEI выросли на 52% благодаря высокому спросу в Китае, на который пришлось более 75% поставок. Успеху также способствовал широкий выбор моделей и интеграция с другими устройствами бренда.

Продажи умных часов Apple, напротив, снизились на 3%. Падение наблюдается уже седьмой квартал подряд. Тем не менее компания удерживает лидерство в премиальном сегменте.

Аналитики прогнозируют, что рынок смарт-часов в 2025 году вырастет примерно на 3%. Главным двигателем спроса останется Китай, где пользователи выбирают носимые гаджеты для здоровья, платежей и навигации.