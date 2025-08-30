Apple Watch больше не самые популярные смарт-часы в мире: HUAWEI возглавила рынок | The GEEK
close
Новости

Apple Watch больше не самые популярные смарт-часы в мире: HUAWEI возглавила рынок

Китайская компания впервые обошла Apple по мировым продажам умных часов.
Обзор HUAWEI Watch GT 5

HUAWEI впервые обошла Apple по мировым продажам смарт-часов — 21% против 17% соответственно. Об этом сообщает исследовательская компания Counterpoint Research.

Во втором квартале 2025 года продажи HUAWEI выросли на 52% благодаря высокому спросу в Китае, на который пришлось более 75% поставок. Успеху также способствовал широкий выбор моделей и интеграция с другими устройствами бренда.

cc26a8f0-8493-11f0-9c35-f7c631d02ecf

Продажи умных часов Apple, напротив, снизились на 3%. Падение наблюдается уже седьмой квартал подряд. Тем не менее компания удерживает лидерство в премиальном сегменте.

Аналитики прогнозируют, что рынок смарт-часов в 2025 году вырастет примерно на 3%. Главным двигателем спроса останется Китай, где пользователи выбирают носимые гаджеты для здоровья, платежей и навигации.

id·209147·20250830_0942
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Apple перестала подписывать iOS 18.6.1 — откатиться больше нельзя
«Айфон проиграл»: Xiaomi высмеяла Apple и Samsung в индийской рекламе
HUAWEI готовит к выходу наушники-клипсы FreeClip 2 и два новых планшета
Раскрыты цены на всю линейку iPhone 17
Apple снимет с продажи четыре смартфона после презентации iPhone 17
Второй трифолд HUAWEI Mate XTs получил дату выхода
Российские магазины начали предупреждать об iPhone и iPad без RuStore
Официально: презентация Apple iPhone 17 состоится 9 сентября
В России открыли предзаказы на планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025
Запечатанный iPod 2001 года продали за рекордные $40 тысяч
Apple подала в суд на бывшего сотрудника за передачу коммерческой тайны OPPO
RuStore на iPhone может появиться до конца года, но не к срокам закона
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Смарт-часы HUAWEI Watch GT 6 получили дату выхода
Фото новых чехлов TechWoven для iPhone 17 Pro появились в сети
Google выпустила Pixel Watch 4 — самое крупное обновление смарт-часов за всю историю
Браслет Whoop 5.0: как работает, зачем нужна подписка и где купить в России
Apple Watch получат большой редизайн в 2026 году
HUAWEI представила планшет MatePad 11.5 S 2025
HUAWEI выпустила обновленный планшет MatePad Air 2025
Обзор Xiaomi Smart Band 10: юбилей удался?

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK