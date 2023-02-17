Российские АСЦ Apple перестали ремонтировать iPhone, купленные за границей

Официальные сервисные центры Apple (АСЦ) в России перестали предоставлять услуги по ремонту устройств, купленных за границей, сообщают «Известия». В частности, компания «Доктор Смарт» отметила, что сейчас она обслуживает только те модели, которые были официально поставлены на территорию России. В свою очередь, «НБ Сервис» добавила, что если устройство было приобретено за границей после марта 2022 года, то оно не будет ремонтироваться в России. Аналогичный ответ был получен и от «re:Store».

В то же время, представители компании Apple заявили, что их техника покрывается мировой гарантией и запрета на ремонт за границей нет. Это подтвердили и в Invetive Retail Group, которая владеет сервисным центром «re:Store».

По действующему закону «О защите прав потребителей» владелец устройства имеет право требовать ремонта в любой официальной организации. Это значит, что владельцы гаджетов, купленных за границей, также могут обратиться за помощью в российские сервисные центры и если им будет отказано, то они имеют право предъявить претензии.

Однако, на данный момент, официальные сервисные центры Apple работают только с теми моделями, которые были официально поставлены в Россию, параллельного импорта это не касается.