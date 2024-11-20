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Россиянам вернут бесконтактную оплату с iPhone

Аналог Apple Pay запустят уже во второй половине 2025 года

Российские банки работают над внедрением нового способа бесконтактной оплаты покупок с использованием Bluetooth. Первым банком, который намерен запустить этот сервис, станет «Сбер». Старт планируется на вторую половину 2025 года.

Новая система, являющаяся аналогом Apple Pay, предоставит пользователям iPhone и Android-смартфонов возможность оплачивать покупки, просто приложив смартфон к терминалу. При этом нынешние терминалы «Сбера» уже совместимы с данной технологией. Оплата будет осуществляться через Bluetooth с помощью мобильных приложений, установленных на устройствах покупателей.

К тестированию новой технологии хотят присоединиться банки «Дом.РФ», «Новиком» и «Зенит», которые подтвердили свою заинтересованность в проекте. По мнению экспертов, Bluetooth-оплата — более удобная альтернатива QR-кодам и стикерам.

Запуск новой системы особенно актуален для владельцев iPhone, которые с 2022 года не имеют возможности использовать привычные бесконтактные платежи через Apple Pay. Однако перед запуском предстоит решить важные вопросы, связанные с безопасностью и совместимостью терминалов.

В октябре 2024 года Национальная система платёжных карт (НСПК) анонсировала разработку схожей технологии под названием «Волна». Пока представили только прототип этой системы, но предполагается, что она сможет работать даже в режиме офлайн. Для её использования потребуются специальные терминалы нового поколения.

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Источник:
Известия

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