Роскомнадзор запустил мониторинг поисковиков и прокси-серверов

Служба ведомств сообщила о новой автоматизированной системе мониторинга поисковых систем, которую запустил Роскомнадзор. Появились прокси- и VPN-сервисы, которые позволяют избегать блокировки в России.

Весной 2019 года проводилось несколько конкурсов по закупочным процедурам по выбору подрядчика. С победителем конкурса заключался договор – ФИЦ “Информатика и управление” РАН. Согласно сайту госзакупок контакт оценивается в 25 млн рублей, но цена снизилась до 19,92 млн рублей по итогу закупочных процедур.

Как отмечают в пресс-службе, “24 декабря 2019 года был подписан акт приема-передачи. В настоящее время система функционирует в режиме опытной эксплуатации. Система позволяет оперативно в установленные законом сроки проводить проверки поисковых систем и сервисов обхода блокировок (виртуальные частные сети, прокси-серверы, анонимайзеры разных типов) на предмет ограничения доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен, по полному перечню таких ресурсов. В промышленную эксплуатацию система будет принята в течение 2020 года”.

Также в ведомстве подчеркнули, что система, включая VPN, не предназначена для блокировок данных сервисов.

В прошедшую среду газета “Коммерсантъ” указала на то, что ведомство Роскомнадзора – ФГУП “Главный радиочастотный центр” (ГРЧЦ) заказало проверку возможности блокировки запрещенной информации в сетях Telegram Open Network (блокчейн-платформа готовится к запуску командой Павла Дурова), Tor (система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение) и интернете вещей.

На данный момент Роскомнадзор проводит исследования и мониторинг перспективных и уже существующих информационно-коммуникационных технологий и протоколов, технических методов, которые позволят получить доступ к запрещенной информации. Сейчас доступ к этой информации ограничивает ведомство.