Forbes: система интернет-блокировок в России работает на пределе

РКН теряет эффективность блокировок из-за перегрузки.
Редакция The GEEK сегодня в 11:19

Средства фильтрации интернет-трафика, используемые для блокировки ресурсов, перестают справляться с нагрузкой. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники среди операторов связи и экспертов рынка.

По их данным, оборудование ТСПУ, через которое проходит весь трафик российских операторов, периодически перегружается. В такие моменты часть ограничений перестаёт работать, и пользователи могут получить доступ к ранее заблокированным сервисам.

Речь идёт о системах DPI, анализирующих трафик в реальном времени. Они обрабатывают миллионы правил фильтрации, и при высокой нагрузке могут переходить в режим bypass — фактически пропуская трафик без проверки.

Именно этим объясняется временное появление доступа к сервисам, которые ранее были ограничены. В отдельных случаях пользователи отмечали работу WhatsApp и YouTube на некоторых сетях.

Эксперты связывают рост нагрузки с попытками ограничивать работу Telegram, включая обработку прокси-трафика MTProto, который сложнее анализировать и требует больше ресурсов.

При этом официальных решений о снятии блокировок не принималось. Операторы связи ситуацию не комментируют.

По оценкам участников рынка, проблема может быть связана с нехваткой пропускной способности оборудования и его работой «на пределе». В таких условиях стабильность фильтрации снижается, а ограничения начинают работать неравномерно.

