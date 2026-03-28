Из российского App Store удалили несколько VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора

Apple удалила из российского App Store несколько популярных VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщили сами разработчики удаленных приложений.

В частности, создатели одного из приложений опубликовали письмо от Apple, где уточняется, что удаление связано с «незаконным в России контентом».

Напомним, что это не первое удаление VPN из App Store. Время от времени Apple приходится скрывать приложения в российском регионе и выполнять требования законодательства РФ.