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Роскомнадзор заблокировал Speedtest от Ookla

По словам ведомства всё из-за угроз безопасности.
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Вадим Майков сегодня в 12:57

Сервис измерения скорости интернета Speedtest от американской компании Ookla стал недоступен на территории России. Роскомнадзор сообщил, что доступ к ресурсу ограничен «в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети Интернет».

Ограничения введены на основании постановления правительства № 127 от 12 февраля 2020 года, пояснили в пресс-службе ведомства. Там также порекомендовали использовать российские сервисы и напомнили о существовании отечественного приложения «ПроСеть» для Android. Оно позволяет проверять скорость соединения, уровень сигнала и доступность интернет-ресурсов. Приложение доступно в магазине RuStore.

Speedtest существует с 2006 года. По данным компании, к 2024 году с помощью сервиса было проведено более 50 млрд тестов по всему миру. Ранее Ookla дважды привлекалась к административной ответственности в России — в 2022 и 2023 годах за отказ локализовать данные пользователей.

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