Роскомнадзор перестал блокировать Tor на уровне провайдеров. Ненадолго

В Роскомнадзоре внезапно сняли блокировку с сети Tor, так что проблемы с работой устранены. При этом сайт самого проекта всё ещё заблокирован.

Отметим, что сложности с работой Tor начались 1 декабря, но тогда ведомство официально не объявляло о введении ограничений. А 7 числа ведомство потребовало от Tor удалить «запрещенную информацию» с сайта, пригрозив блокировкой. Пока неясно, что именно посчитали запрещённым. Скорее всего, речь о самом браузере.

Отметим, что сайт Tor внесли в реестр запрещённых ещё в 2017 году по решению Саратовского районного суда поселка Дубки. Со стороны разработчиков комментариев пока не последовало. В РКН тоже никаких обновлений нет.

Таким образом, возникла парадоксальная ситуация — заблокирован сайт, но на него можно зайти, используя Tor или VPN.

При этом, по последним данным, систему снова начали блокировать. Проблемы возникают у клиентов МГТС. А у пользователей «Мегафон Москва» перестал работать и популярный бесплатный VPN Psiphon.