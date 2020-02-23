Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и TON

Роскомнадзор вечно хочет что-то заблокировать и в этот раз под прицел попали Tor и Telegram Open Network (TON). Информация появилась на портале госзакупок от Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), а он в свою очередь находится в ведомстве Роскомнадзора. В документе говорится об исследовании децентрализованных сетей, таких, как Tor и TON, а также способах заблокировать в них запрещенную информацию.

Исполнителем стал федеральный исследовательский центр “Информатика и управление” РАН. За свою работу он получит 9,2 млн рублей, а заказ должен быть выполнен к 30 июня 2020 года.

Исполнитель должен описать принципы работы mesh-сетей (используется в приложении Firechat, который был популярен при протестах в Гонконге в 2014 году), устройства IoT и принцип работы технологий, использующих анонимные сетевые подключения.

В самом Роскомнадзоре заявили, что хотят найти возможность блокировать запрещённую информацию.