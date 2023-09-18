«Росатом» запретит использовать сотрудникам iPhone в служебных целях

До конца года госкорпорация «Росатом» переведёт своих сотрудников с iPhone на смартфоны под управлением Android.

Также они планируют отказаться от использования корпоративных приложений на iOS до конца года. Решение объясняется желанием достичь “технологической независимости” и обеспечить дополнительную “устойчивость инфраструктуры” внутри организации.

Ранее аналогичные запреты на использование техники Apple в служебных целях были введены в подведомственных организациях Минфина, Минэнерго, Минпросвещения, Минцифры, Минтранса и Минпромторга. Подобные меры также были приняты в Федеральной таможенной службе, Росавиации, РЖД и в “Ростехе”, который перешел на смартфоны собственного бренда AYYA.