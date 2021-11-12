Rockstar на время отключила Games Launcher — есть проблемы

Компания Rockstar сообщила, что временно отключает сервисы Rockstar Games Launcher и связанные с ними игры. Причины пока не сообщаются, однако говорится, что лаунчер отправили на доработку.

Services for the Rockstar Games Launcher and supported titles are temporarily offline for maintenance. Services will return as soon as maintenance is completed. — Rockstar Support (@RockstarSupport) November 11, 2021

Пользователи уже заявили, что в некоторых случаях GTA Online или Red Dead Redemption 2 не запускаются. Другие же возмутились тем, что Rockstar не предупредила их.

При этом сервера «упали» как раз в день релиза GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Этот сборник вышел вчера, 11 ноября. При этом версию сборника для ПК сняли с продаж. Связаны ли эти события — пока неизвестно.