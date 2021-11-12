Rockstar на время отключила Games Launcher — есть проблемы

Компания Rockstar сообщила, что временно отключает сервисы Rockstar Games Launcher и связанные с ними игры. Причины пока не сообщаются, однако говорится, что лаунчер отправили на доработку.
Пользователи уже заявили, что в некоторых случаях GTA Online или Red Dead Redemption 2 не запускаются. Другие же возмутились тем, что Rockstar не предупредила их.
При этом сервера «упали» как раз в день релиза GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Этот сборник вышел вчера, 11 ноября. При этом версию сборника для ПК сняли с продаж. Связаны ли эти события — пока неизвестно.
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