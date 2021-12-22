Покупатели GTA The Trilogy смогут получить подарки

Покупатели Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на ПК получат подарки. В качестве сюрприза игрок сможет выбрать одну игру бесплатно или бонус. Об этом официально сообщила Rockstar.
Кто купил или купит ремастер трилогии до 5 января 2022 года, может бесплатно получить:
- Grand Theft Auto V: Premium Edition
- Grand Theft Auto IV: Complete Edition
- Max Payne 3
- LA Noire
- Bully: Scholarship Edition
Если игры не нужны, то предлагается бонус в размере 1.25 млн игровой валюты для GTA Online или 55 золотых слитков в Red Dead Online.
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