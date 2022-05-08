Трейлер GTA 6 могут показать 13 мая

Долгожданный анонс Grand Theft Auto VI может произойти в самое ближайшее время. Согласно инсайдерской информации первый трейлер GTA 6 будет показан 13 мая 2022 года.

План публикаций Rockstar Отчёт для инвесторов Скриншот из тизера GTA 6

Информатор смог получить доступ к внутренним документам разработчиков Rockstar. Из интересного он смог найти скриншот с логотипом новой GTA, отложенные посты для публикации и отчет для инвесторов. Согласно последнему дата релиза игры запланирована на 2024 год.

Кроме того, пока мы будем ждать новую GTA, может появиться ремастер GTA IV.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!