Робот Tesla напал на инженера завода в Техасе, оставив кровавый след на стене цеха

Робот Tesla напал на человека из-за неисправности. Происшествие случилось на заводе компании в Техасе, следует из отчета о травмах за 2021 год.

Машина, предназначенная для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля, схватила рабочего, пронзив металлическими когтями спину и руку, прижала к стене и не отпускала, пока другие сотрудники не нажали кнопку аварийного выключения.

По словам очевидцев, у жертвы остались серьезные раны, а на стене был кровавый след. При этом в отчете о травмах, который Tesla должна предоставлять властям по закону, чтобы сохранить свои налоговые льготы в Техасе, утверждается, что инженеру не требовался отпуск.

По словам адвоката Ханны Александер, Tesla занижает количество травм на производстве, а 28 сентября 2021 года на заводе погиб строитель, что не было отражено в отчете.