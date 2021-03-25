Резюме Стива Джобса продали за 17 млн рублей

Рукописное резюме Стива Джобса 1973 года продали на аукционе за рекордные 222 400 долларов (около 17 млн рублей). Торги за него длились целый месяц.

На вид это может показаться просто бумажкой, однако это не так. Это опросник в котором Джобс подчёркивает свой опыт работы с компьютерами, а среди своих особенностей выделяет разработку дизайна.

Джобс написал это резюме в надежде получить работу после того, как бросил колледж в 1973 году. На учёбе он провел менее шести месяцев. Год спустя, в 1974 году, он начал работать в Atari. Вскоре он объединился со Стивом Возняком для создания Apple в 1976 году.