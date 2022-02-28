Реселлер re:Store резко поднял цены на iPhone 13 Pro

Официальный реселлер в лице re:Store начал продавать iPhone 13 Pro Max за рекордные 222 тысячи рублей. При этом магазин поднял стоимость практически на все модели серии iPhone 13.

Стоит отметить, что цены на технику в официальном интернет-магазине Apple остались без изменений. Единственное изменение произошло с доставкой покупок в Россию. Приобретенный аппарат можно будет получить после 6-8 недель ожидания.

Единственный нетронутым смартфон в re:Store стал базовый iPhone 13 на 128 Гб. Устройство можно приобрести за 75 тысяч рублей.

С чем связано такое резкое подорожание у реселлера со статусом Apple Premium Reseller – остаётся загадкой.

Напомни, что недавно с поднятием цен отличилась сеть DNS. Подобными действиями заинтересовались в ФАС.

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