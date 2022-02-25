ФАС проверит DNS за резкое повышение цен на технику

Федеральная антимонопольная служба направила запрос в DNS и выдала компании предостережение на фоне повышения цен на 30%.

Если ведомство обнаружит признаки недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов, то будет «принимать меры антимонопольного регулирования».

Таким образом ФАС отреагировала на публичные заявления генерального директора сети DNS Дмитрия Алексеева. По его словам, продажи выросла в два раза, а работа «превратилась в распределение дефицита». Именно из-за этого рост цен увеличился до 30%.

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