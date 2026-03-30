GTA 6 предложит уникальный мир с «живыми» NPC и инновационной системой диалогов

Согласно утечке, Rockstar Games записала сотни тысяч различных реплик для случайных жителей Вайс-Сити.
В сети появилась новая утечка о GTA VI, согласно которой Rockstar Games готовит невероятно проработанную систему диалогов NPC. Информация поступила от человека, якобы работавшего с аудиорегрессией и проверкой субтитров.

Утверждается, что для NPC было записано «сотни тысяч реплик». Речь идет не о сюжетных героях, а о случайных жителях Вайс-Сити, которые ходят, реагируют, разговаривают, кричат. Система диалогов в GTA 6, как отмечается, не похожа на простой набор случайных реплик, как это было в GTA 5. Она полностью структурирована с подробными тегами и категориями.

Согласно утечке, NPC произносят не просто случайные фразы, а реагируют с учетом конкретных условий: видели ли они преступление или только слышали о нем, узнают ли игрока, первая ли это встреча или повторная, какое сейчас время суток и погода. Например, в жаркую погоду или дождь они звучат более раздраженно.

Кроме того, в игре предусмотрены разные эмоциональные версии одной и той же фразы — спокойная, паническая, шепотом, в состоянии ранения и т.д. Все они якобы будут использоваться с учетом происходящего в реальном времени.

Также упоминается система «затухания диалогов». Она предотвращает повторение одних и тех же реплик, если игрок слишком долго находится в определенной области. Помимо этого, NPC смогут вести мини-диалоги между собой — не просто выкрикивать отдельные фразы, а вступать в короткие цепочки разговоров с реакциями и ответами.

Отдельно говорится о «социальной осведомленности»: персонажи смогут обсуждать рост преступности, активность полиции, вирусные события и даже репутацию игрока в конкретном районе. Это должно сделать мир более живым и отзывчивым.

Впрочем, вся информация пока остается неподтвержденной. Однако она не кажется такой уж невероятной, учитывая, что в Red Dead Redemption 2 было 450 000 реплик диалогов с глубокой проработкой.

