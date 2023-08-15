Анонсирована портативная консоль AYN Odin 2 на Snapdragon 8 Gen 2

Компания AYN Technologies анонсировала свою новую портативную игровую консоль AYN Odin 2, основанную на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Соответственно, новый процессор должен выдать значительный прирост производительности по сравнению с предыдущей версией на Snapdragon 845. Однако размер оперативной памяти будет всего 8 ГБ.

AYN Odin 2 будет доступна в пяти цветовых вариантах корпуса: синем, фиолетовом, сером, черном и белом. Стоимость консоли при её выпуске составит $299.

В рекламном ролике также упоминается док-станция, однако дополнительная информация о ней пока не была раскрыта. Дополнительные характеристики и дата начала продаж AYN Odin 2 будут объявлены позднее.