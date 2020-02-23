Вышел браузер Chrome 81 с Web NFC и старыми протоколами TLS

Новую версию браузера Chrome под номером 81 представила компания Google. Из-за пандемии коронавируса многие нововведения перенесены на будущее, поэтому сборка является промежуточной. Из-за изоляции и перехода многих разработчиков на работу в удалённом режиме, сборка вышла на три недели позже, чем было запланировано.

В Chrome 81 появилась начальная поддержка стандарта Web NFC, а также улучшилась поддержка технологии дополненной реальности WebXR. Теперь не нужно ставить отдельные приложения для бесконтактных меток, это значительно упростит работу с ними.

Пока сохраняются устаревшие сетевые протоколы TLS 1.0 и 1.1, хотя в этой версии их планировали удалить. Дело в том, что многие медицинские сайты активно используют их, поэтому в условиях пандемии было решено на время продлить их поддержку.

Появилась новая возможность группировки вкладок. В других браузерах уже давно есть подобные решения, теперь эта функция активна и в Chrome. Ещё в 81-й версии браузера отключена поддержка FTP. Полностью уберут код для этого в 82-й версии.