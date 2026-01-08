Выход GTA 6 могут перенести на 2027 год

GTA 6 может не выйти в 2026 году, так как релиз игры могут вновь перенести. Такое мнение выразил в подкасте The Ringer-Verse журналист Bloomberg Джейсон Шрайер.

По его информации, Rockstar все еще не завершила игру и не приступила к исправлению багов. В настоящее время разработчики продолжают дорабатывать миссии и добавлять контент. Поэтому даже в студии никто не уверен на 100% в выходе проекта в ноябре 2026 года.

Успех Take-Two Interactive, по словам журналиста, во многом зависит именно от GTA 6. В связи с этим компания скорее пойдет на перенос, чем выпустит игру в сыром виде. Шрайер также напомнил, что финансовый год Take-Two заканчивается в конце марта 2027 года. Это дает дополнительный временной резерв, если релиз все же придется сдвинуть, но оставить его в рамках того же финансового года.

При этом мнения инсайдеров расходятся. Том Хендерсон утверждает, что GTA VI все же выйдет 19 ноября 2026 года и в Rockstar не планируют новых переносов. По его информации, текущий график разработки позволяет уложиться в заявленные сроки.

Напомним, летом 2025 года руководитель Take-Two Штраус Зельник заявлял, что релиз GTA 6 состоится в срок и переносов больше не будет. При этом изначально игра должна выйти в 2025 году. Однако в мае разработчики из Rockstar Games объявили о переносе.