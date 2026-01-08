Выход GTA 6 могут перенести на 2027 год | The GEEK
close
ИгрыНовости

Выход GTA 6 могут перенести на 2027 год

Джейсон Шрайер рассказал, на какой стадии разработки находится долгожданная игра от Rockstar и почему ее релиз могут перенести.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:50

GTA 6 может не выйти в 2026 году, так как релиз игры могут вновь перенести. Такое мнение выразил в подкасте The Ringer-Verse журналист Bloomberg Джейсон Шрайер.

По его информации, Rockstar все еще не завершила игру и не приступила к исправлению багов. В настоящее время разработчики продолжают дорабатывать миссии и добавлять контент. Поэтому даже в студии никто не уверен на 100% в выходе проекта в ноябре 2026 года.

Успех Take-Two Interactive, по словам журналиста, во многом зависит именно от GTA 6. В связи с этим компания скорее пойдет на перенос, чем выпустит игру в сыром виде. Шрайер также напомнил, что финансовый год Take-Two заканчивается в конце марта 2027 года. Это дает дополнительный временной резерв, если релиз все же придется сдвинуть, но оставить его в рамках того же финансового года.

При этом мнения инсайдеров расходятся. Том Хендерсон утверждает, что GTA VI все же выйдет 19 ноября 2026 года и в Rockstar не планируют новых переносов. По его информации, текущий график разработки позволяет уложиться в заявленные сроки.

Напомним, летом 2025 года руководитель Take-Two Штраус Зельник заявлял, что релиз GTA 6 состоится в срок и переносов больше не будет. При этом изначально игра должна выйти в 2025 году. Однако в мае разработчики из Rockstar Games объявили о переносе.

id·217329·20260108_1850
Джокер Хита Леджера должен был появиться в игре Batman: The Dark Knight
Топ-20 лучших игр 2025 года для ПК по версии Metacritic
Промокоды для RAID: Shadow Legends на январь 2026
Промокоды для Black Russia на январь 2026
Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на январь 2026
PS Plus в январе: NFS, Микки Маус и подземные приключения
Названы самые продаваемые игры в России в 2025 году
Disco Elysium бесплатно раздают в EGS
Cyberpunk 2077
Названа возможная дата выхода продолжения Cyberpunk 2077
В Steam стартовала большая зимняя распродажа
Постаревший Майкл вернётся в GTA Online: обновление A Safehouse in the Hills
Rockstar вновь перенесла релиз GTA VI 

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры