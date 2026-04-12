Разработчиков GTA 6 взломали и потребовали выкуп: Rockstar подтвердила утечку

Хакеры угрожают опубликовать все данные, если им не заплатят.
Редакция The GEEK сегодня в 10:59
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе Rockstar Games и потребовала заплатить выкуп до 14 апреля. Об этом сообщает издание The Cybersec Guru.

«Rockstar Games, ваши аккаунты Snowflake были взломаны благодаря Anodot.com. Платите или данные будут слиты. Это последнее предупреждение: свяжитесь с нами до 14 апреля 2026 года, до утечки и потенциальных неприятных (цифровых) проблем. Примите правильное решение, не станьте следующей темой новостных заголовков»,

— ShinyHunters.

Предполагается, что хакеры не взломали шифрование самостоятельно, а получили токены аутентификации, которые позволили обойти стандартные механизмы защиты. В сети есть версия, что их мог слить один из бывших сотрудников студии.

Разработчики GTA VI подтвердили факт взлома, однако подчеркнули, что речь идет об утечке данных у стороннего подрядчика. Злоумышленники получили доступ лишь к ограниченному объему информации, не представляющей существенной ценности, пояснили в Rockstar Games.

«Мы подтверждаем, что в связи с утечкой данных третьей стороны был получен доступ к ограниченному объему несущественной информации компании. Этот инцидент не оказывает никакого влияния на нашу организацию или наших игроков»,

— Rockstar Games.

Genshin Impact официально прекратила работу на PlayStation 4

Опубликован тизер нового агента в Standoff 2

Названа возможная дата выхода ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced

Бесплатные игры PS Plus в апреле: полный список

Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на апрель 2026

Промокоды для Black Russia на апрель 2026

Промокоды для RAID: Shadow Legends на апрель 2026

В сеть утёк ранний билд GTA IV с вырезанным контентом

Анонсирована Minecraft Dungeons II

Разрабатывается игра по «Властелину колец» в стиле Hogwarts Legacy

DLSS 5 от Nvidia раскритиковали: игроки сравнили технологию с ИИ-фильтром

Cyberpunk 2077 запустили на Android-смартфоне с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Team Yandex запустил киберспортивную команду по Mobile Legends

Subway Surfers City вышла на iOS и Android

