Разработчиков GTA 6 взломали и потребовали выкуп: Rockstar подтвердила утечку

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе Rockstar Games и потребовала заплатить выкуп до 14 апреля. Об этом сообщает издание The Cybersec Guru.

«Rockstar Games, ваши аккаунты Snowflake были взломаны благодаря Anodot.com. Платите или данные будут слиты. Это последнее предупреждение: свяжитесь с нами до 14 апреля 2026 года, до утечки и потенциальных неприятных (цифровых) проблем. Примите правильное решение, не станьте следующей темой новостных заголовков», — ShinyHunters.

Предполагается, что хакеры не взломали шифрование самостоятельно, а получили токены аутентификации, которые позволили обойти стандартные механизмы защиты. В сети есть версия, что их мог слить один из бывших сотрудников студии.

Разработчики GTA VI подтвердили факт взлома, однако подчеркнули, что речь идет об утечке данных у стороннего подрядчика. Злоумышленники получили доступ лишь к ограниченному объему информации, не представляющей существенной ценности, пояснили в Rockstar Games.