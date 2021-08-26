Ремастер Saints Row: The Third на ПК можно забрать бесплатно

В Epic Games Store появилась бесплатная версия ремастера Saints Row: The Third со всеми дополнениями, которую можно забрать на протяжении недели. Акция невиданной щедрости продлится до 18:00 МСК 2 сентября.

Эта часть многими считается лучшей среди игр серии, а также одним из самых удачных клонов GTA.

Спустя годы после захвата Стилвотера, Святые третьей улицы из уличной банды выросли в могущественную мафию. Они создали собственный бренд, выпускающий кроссовки, энергетические напитки и болванчиков в виде Джонни Гэта, которые продаются в любом магазине. Святые — короли Стилвотера, но их статус знаменитостей не остался незамеченным. Синдикат, легендарная криминальная группировка, имеющая пешки по всему миру, обратила свой взор на Святых и требует платить дань. Из описания игры

По сюжету Святым предстоит бороться с Синдикатом за свой город. При этом игра остаётся верной веселью и безумию предыдущих частей.

Забрать игру можно здесь.

Кроме того, в рамках выставки gamescom 2021 была представлена новая Saints Row.