Анонсирована новая Saints Row

Игровая студия Volition и издатель Deep Silver анонсировала перезапуск серии Saints Row.

Территория будет поделена на различные зоны, которыми управляют банды. Игрок должен будет подняться по криминальной лестнице, установить контроль над точками и принимать участие в различных боях.

В продемонстрированном трейлере показали несколько ключевых персонажей, которые будут помогать главному герою на протяжении всего сюжета. Главным отличием от прошлых частей, станет бесшовный кооператив.

Также отдельно был показан геймплей с несколькими видами оружия и транспортом.

Выход Saints Row запланирован на 25 февраля 2022 года. Игра выйдет на PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также на ПК в Epic Games Store.