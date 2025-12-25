Disco Elysium бесплатно раздают в EGS

Disco Elysium — The Final Cut можно бесплатно добавить в библиотеку Epic Games Store до 26 декабря 19:00 МСК. Игра доступна для пользователей, в том числе на территории России.

Disco Elysium — это ролевая игра о детективе, потерявшем память, от студии ZA/UM. Проект вышел в 2019 году, получил высокие оценки критиков и множество наград, в том числе звание лучшей игры года.

Расширенное издание The Final Cut выпущено 30 марта 2021 года. Оно содержит перевод на русский язык, новые локации, арты, анимации, звуковые эффекты и вырезанные квесты.