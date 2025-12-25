Disco Elysium бесплатно раздают в EGS | The GEEK
close
ИгрыНовости

Disco Elysium бесплатно раздают в EGS

Забрать игру можно до вечера 26 декабря.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:43

Disco Elysium — The Final Cut можно бесплатно добавить в библиотеку Epic Games Store до 26 декабря 19:00 МСК. Игра доступна для пользователей, в том числе на территории России.

Disco Elysium — это ролевая игра о детективе, потерявшем память, от студии ZA/UM. Проект вышел в 2019 году, получил высокие оценки критиков и множество наград, в том числе звание лучшей игры года.

Расширенное издание The Final Cut выпущено 30 марта 2021 года. Оно содержит перевод на русский язык, новые локации, арты, анимации, звуковые эффекты и вырезанные квесты.

id·216727·20251225_1944
Cyberpunk 2077
Названа возможная дата выхода продолжения Cyberpunk 2077
В Steam стартовала большая зимняя распродажа
Street Fighter получил первый тизер. Премьера в 2026 году
Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на декабрь 2025
Постаревший Майкл вернётся в GTA Online: обновление A Safehouse in the Hills
Началась рассылка приглашений на альфа-тест Palworld Mobile
Minecraft 01
Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Minecraft в России
Roblox перестал работать в России
Red Dead Redemption впервые вышла на iPhone, Android и PlayStation 5
Battlefield 6 стал временно бесплатным

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры