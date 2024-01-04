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Marvel’s Guardians of the Galaxy бесплатно раздают в Epic Games Store

В рамках новогодней раздачи магазин Epic Games Store бесплатно отдает приключенческую игру Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Забрать «Стражей галактики» бесплатно можно до 19:00 МСК 11 января. К сожалению, предложение не распространяется на российские аккаунты.

Напомним, релиз игры состоялся 26 октября 2021 года для платформ Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. В Steam у игры 93% положительных отзывов.

🎅 Думаешь, что подарить на Новый год? Ответ тут!
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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