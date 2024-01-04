Marvel’s Guardians of the Galaxy бесплатно раздают в Epic Games Store

В рамках новогодней раздачи магазин Epic Games Store бесплатно отдает приключенческую игру Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Забрать «Стражей галактики» бесплатно можно до 19:00 МСК 11 января. К сожалению, предложение не распространяется на российские аккаунты.

Напомним, релиз игры состоялся 26 октября 2021 года для платформ Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. В Steam у игры 93% положительных отзывов.