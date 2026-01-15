Styx: Master of Shadows и Shards of Darkness бесплатно раздают в Epic Games Store

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача сразу двух игр серии Styx — Styx: Master of Shadows и Deluxe-издание Styx: Shards of Darkness. Они доступны, в том числе пользователям из России.

Игры относятся к жанру стелс-приключений. Главный герой — саркастичный двухсотлетний гоблин Стикс, который пытается узнать тайну своего происхождения.

Первая часть вышла в 2014 году и получила 68 баллов из 100 на OpenCritic. Продолжение, Shards of Darkness, увидело свет в 2017 году и было оценено выше — 72 балла из 100.

Забрать игры можно бесплатно в течение недели. Раздача продлится до 19:00 МСК 22 января.