Styx: Master of Shadows и Shards of Darkness бесплатно раздают в Epic Games Store | The GEEK
close
ИгрыНовости

Styx: Master of Shadows и Shards of Darkness бесплатно раздают в Epic Games Store

Забрать игры можно до вечера 22 января.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:21

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача сразу двух игр серии Styx — Styx: Master of Shadows и Deluxe-издание Styx: Shards of Darkness. Они доступны, в том числе пользователям из России.

Игры относятся к жанру стелс-приключений. Главный герой — саркастичный двухсотлетний гоблин Стикс, который пытается узнать тайну своего происхождения.

Первая часть вышла в 2014 году и получила 68 баллов из 100 на OpenCritic. Продолжение, Shards of Darkness, увидело свет в 2017 году и было оценено выше — 72 балла из 100.

Забрать игры можно бесплатно в течение недели. Раздача продлится до 19:00 МСК 22 января.

id·217685·20260115_1921
Том Хендерсон назвал возможную дату анонса ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Фестиваль детективов со скидками до 90% стартовал в Steam
Началась разработка неофициального мультиплеера для The Last of Us Part II
Эцио Аудиторе раздают бесплатно в RAID: Shadow Legends: коллаборация с Assassin’s Creed
Томас Шелби появился в PUBG Mobile: старт коллаборации с сериалом «Острые козырьки»
Названа вероятная дата выхода Marvel’s Wolverine
Hot Toys представила детализированную фигурку Бэтмена из Batman: Arkham Origins
Выход GTA 6 могут перенести на 2027 год
Джокер Хита Леджера должен был появиться в игре Batman: The Dark Knight
Топ-20 лучших игр 2025 года для ПК по версии Metacritic
Disco Elysium бесплатно раздают в EGS

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры