Xiaomi показала смарт-часы за 4 500 рублей с автономностью в 12 дней

Xiaomi показала новые смарт-часы, которые наверняка понравятся пользователям. Новинка под названием Redmi Watch 2 получила целый ряд улучшений по сравнению с первой версией. К примеру, изменился экран — AMOLED вместо IPS и диагональ 1,6 вместо 1,4 дюйма. Разрешение составляет 320 х 360 пикселей.

Как отмечается, эта модель может работать до 12 дней без подзарядки в нормальном режиме. Первая модель выдерживала столько же лишь в режиме энергосбережения. При интенсивном использовании время сокращается до 7 дней. Если же постоянно использовать GPS — часы «проживут» 18 часов. Для зарядки используется магнитный разъём.







Отметим, что внешне часы похожи на первую модель, но предлагают сразу 117 различных спортивных режимов, в том числе плавание. Есть датчики ЧСС, освещённости, измерения уровня кислорода в крови, а также гироскоп и акселерометр. Помимо этого, есть чип NFC для бесконтактной оплаты.

Цена вопроса в Китае — 65 долларов или 4500 рублей по курсу. Данных о поставках новинки в Россию пока нет.