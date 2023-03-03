Redmi выпустит Redmi Note 12 для глобального рынка за €279

Xiaomi выпустит новый смартфон в рамках серии Redmi Note 12. Устройство будет называться Note 12 4G, сейчас оно появилось на пресс-рендерах.

Всего сейчас есть четыре глобальных версии линейки: Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+.

Из изменений — блок камеры в стиле флагмана Moto X40 и процессор Snapdragon 680. С другими собратьями Redmi Note 12 4G объединяет AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, аккумулятор на 5000 мАч, модуль NFC и MIUI 14.

Новинка выйдет в трех цветах: зеленом, голубом и черном. Стоимость Redmi Note 12 4G с конфигурациями 4/128 ГБ будет составлять €279.