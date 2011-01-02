Redmi выпустил самый дешевый телевизор с поддержкой 4K

Китайский бренд Redmi представил самый доступный телевизор с 4К-разрешением и 65-дюймовым экраном, а также с поддержкой HDR.

Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что слишком мало по сегодняшним меркам. Также есть встроенным стереодинамики с поддержкой DTS, процессор MTK 9632, 1.5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Для подключения доступны порты USB и HDMI, Ethernet, 3.5-мм аудиовход и порты AV, S/PDIF.

Стоимость новинки в Китае составляет 2599 юаней (около 30 тысяч рублей).