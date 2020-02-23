Redmi Note 9 Pro появился на живом фото

В Сети появилось живое фото и подробности о Redmi Note 9 Pro.

Сообщается, что смартфон не получит 108-мегапиксельной камеры. Вместо нее будет установлен датчик на 64 Мп. Навряд ли новинка что-то потеряет от этого. Уже давно известно, что гонка производителей за количеством мегапикселей не пропорциональна качеству съемки. В некоторых устройствах наличие 108 Мп датчика ничего не решает.

На изображении смартфон в градиентом синем цвете с квадратным блоком камеры по середине. Дизайн вполне прост и обычен.

Также представители компании на днях заявляли, что в этой камере будет реализовано что-то такое, что пользователи еще не видели в смартфонах. Официальный анонс Redmi Note 9 Pro пройдет 12 марта. Ориентировочную стоимость новинки оценивают в $200.