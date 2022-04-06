100-дюймовый доступный Redmi Max TV поступил в продажу

Огромный 100-дюймовый телевизор Redmi Max TV 100-inch поступил в продажу в Китае. Его стоимость составляет $3140, для такого сегмента это бюджетное устройство.

Известно, что телевизор получил 100-дюймовый ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой (DLED) и кадровой частотой до 120 Гц. Есть 4 громкоговорителя общей мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Atmos, Dolby Audio и DTS-HD, а охват цветового пространства DCI-P3 составляет 94%. У устройства 4 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти. Также есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Помимо Redmi Max TV 100-inch в этой линейке бренда есть еще 98- и 86-дюймовые модели.

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